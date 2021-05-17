Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Сочи

Водитель сбил ребенка в Сочи. Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу.

- В течении двух часов сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 72-летний местный житель. По факту аварии ведется проверка, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу Сочи.