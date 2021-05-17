Полузащитник «Краснодара» Эдуард Спецян выступит за сборную Армении

Эдуард Спецян. Фото: пресс-служба ФК "Краснодара"

Один из самых перспективных игроков ФК «Краснодара» Эдуард Спецян после короткого отдыха отправится в национальную сборную Армении. Он будет готовиться к товарищеским матчам против Хорватии и Швеции с 28 мая по 5 июня. Контрольные матчи состоятся 1 и 5 июня.

- Для участия в сборе и товарищеских встречах тренерским штабом сборной Армении во главе с Хоакином Капарросом был вызван полузащитник «Краснодара-2» Эдуард Сперцян, - сообщает пресс-служба ФК «Краснодара».

Отметим, что 20-летний Эдуард Спецян играет за «быков» с 31 июля 2020 года.

Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» после разгромной победы Ростова отправился в отпуск до середины июня.