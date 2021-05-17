Фото: sochi.ru.

Школы Сочи готовятся к последнему звонку. Торжественные линейки пройдут только для учащихся выпускных 9 и 11 классов. Об этом рассказали в мэрии курорта.

Для остальных школьников проведут классные мероприятия в кабинетах. С 21 мая учебный год у начальных и выпускных классов завершится. А 22 мая пройдут линейки, посвященные последнему звонку. Учащиеся 5-8 и 10 классов будут учиться до 28 мая.

Выпускники 9 классов начнут сдавать экзамены с 24 по 28 мая. Для всех участников экзаменов и для выпускников прошлых лет основной период проведения ЕГЭ с 31 мая по 25 июня.

В этом году ЕГЭ сдают более 2300 школьников, проводить экзамены будут около 2200 педагогов и проводить их будут в 15 пунктах во всех 4 районах Сочи.

- Необходимо еще раз проверить оперативность организаций, обеспечивающих бесперебойную работу видеосвязи, подачу электроэнергии и водоснабжения. Экзамены должны пройти без сбоев и лишней стрессовой нагрузки для выпускников, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

Для безопасности детей на экзаменах во всех школах будут дежурить медработники и полицейские.