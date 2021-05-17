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Общество17 мая 2021 14:53

На Кубани прошли комплексные учения по тушению лесных пожаров

Среднее время прибытия на пожар сократилось до 12 минут
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Перед летним и пожароопасным периодом в Геленджике прошли комплексные учения по тушению огня. В переподготовке поучаствовали представители министерства природных ресурсов региона и Краевого лесопожарного центра.

- Такие учения позволяют оценить, насколько специалисты готовы к выездам и эффективность их работы. Отработанные и слаженные действия позволяют минимизировать потери и предотвратить распространение пожара, - сказал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Также он отметил, что на учениях улучшился результат прибытия на место пожара – от 20 до 12 минут.