На Кубани прошли комплексные учения по тушению лесных пожаров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Перед летним и пожароопасным периодом в Геленджике прошли комплексные учения по тушению огня. В переподготовке поучаствовали представители министерства природных ресурсов региона и Краевого лесопожарного центра.

- Такие учения позволяют оценить, насколько специалисты готовы к выездам и эффективность их работы. Отработанные и слаженные действия позволяют минимизировать потери и предотвратить распространение пожара, - сказал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Также он отметил, что на учениях улучшился результат прибытия на место пожара – от 20 до 12 минут.