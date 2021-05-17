В Краснодаре на аллее нашли труп

Место происшествия

Днем 14 мая в Краснодаре на улице Профессора Рудакова возле дома номер семь прохожие обнаружили тело. На земле лежал мужчина азиатской внешности в красной жилетке и красных кроссовках. Свидетели вызвали на место скорую помощь, однако медики могли уже только констатировать смерть.

- Личность трупа установлена, это 47-летний житель Астраханской области. Причины смерти устанавливаются, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Существует версия, что мужчина приехал в Краснодар на заработки. Идет проверка.