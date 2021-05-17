Председатель ЗСК посетил социальные объекты станицы Елизаветинской

В поездке Юрия Бурлачко сопровождал заместитель, председатель аграрного комитета Александр Трубилин, председатель комитета по вопросам науки и образования Виктор Чернявский, глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко

Первой в программе посещения стала станичная детская школа искусств №2. В ДШИ на четырех отделениях обучаются почти 600 человек. В социальном объекте созданы 17 творческих коллективов, 6 из них имеют почетное звание «Образцовый художественный коллектив». В школе планируют организовать класс компьютерной графики, где учащиеся освоят основы дизайна. Директор учреждения Галина Лесникова обратилась к парламентариям с просьбой оказать содействие. Председатель ЗСК поддержал эту инициативу.

- Вопрос оснащения класса необходимой техникой краевые депутаты в ближайшее время проработают вместе с муниципальными коллегами. Ведь развитие направления компьютерной графики позволит выпускникам школы, располагая полученным багажом знаний, поступить на профильные факультеты в ведущие вузы страны, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Затем делегация во главе с Юрием Бурлачко посетила сельский Дом культуры и спорта, он берет свою историю с 1969 года. На базе ДК работают 45 творческих коллективов и спортивных секций, в которых занимаются 1,1 тыс. человек в возрасте до 85 лет. Почетное звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» имеют 10 клубных формирований, а ансамблю «Станица» присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».

Вместе с тем, по словам директора учреждения Анны Круглой, помещения нуждаются в реконструкции, особенно актуальна эта проблема для актового зала. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко дал поручение профильному комитету проработать данный вопрос.