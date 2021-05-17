Из Иркутска в Краснодар появятся прямые авиарейсы

Минимальная стоимость билета в одну сторону будет 12,8 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

С 31 мая из Иркутска в Краснодар стартуют прямые рейсы. Полеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320neo дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Из Иркутска можно будет вылететь в 05:40, а оказаться в Москве уже в 07:30. Обратный рейс вылетит в 08:25 и приземлиться в Иркутске в 19:40.

- Мы составили расписание так, чтобы туристы могли удобно спланировать свой отпуск или полет на долгое время, а при покупке можно выбрать оптимальный тариф, - рассказывают в S7 Group.

При этом минимальная стоимость билета в одну сторону будет 12,8 тысяч рублей, а время в обратном пути составит 6 часов и 50 минут.