Фото: архив "КП-Кубань"

В Сочи полиция задержала рецидивиста. Ранее судимый 25-летний местный житель обвиняется в хищении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по города.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в салоне автобуса, похитил мобильный телефон из кармана куртки потерпевшего. Так как телефон был не заблокирован, мужчина совершил денежный перевод на сумму 28 000 рублей с банковской карты потерпевшего на расчетный счет своей матери.

При проверке установлена причастность сочинца еще к двум аналогичным фактам, совершенным на территории города.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит срок до шести лет лишения свободы.