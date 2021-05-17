Боеприпас вывезен на полигон и уничтожен.

В Новороссийске сняли режим ЧС из-за авиабомбы. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре. Местный житель, который обнаружил опасную находку, тут же позвонил по номеру 112.

Примчались бойцы ОМОНа, полиция, спасатели. Живой цепью они окружили страшную находку в радиусе метров ста. Как выяснилось, это авиабомба ФАБ-250. Чтобы ее обезвредить потребовался целый ряд мер. Так, власти города ввели режим «Чрезвычайная ситуация» в той самой зоне, где было найдено эхо войны.

Предусмотрели все меры по эвакуации местных жителей, в режим готовности перевели местные спецслужбы. Но их помощь не потребовалась.

- Общественную безопасность осуществляли сотрудник полиции и два казака, - сказали «КП» - Кубань» в полиции. - Боеприпас вывезен на полигон и уничтожен.

На данный момент режим ЧС уже снят.