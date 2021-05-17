Жительница Краснодара спрятала телефон в дезодорант и отправила его в СИЗО

Фото: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

В краевом центре сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю во время досмотра изъяли подозрительную посылку. В пакете с дезодорантом они нашли телефон. Он предназначался одному из обвиняемых.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

- В отношении гражданки, попытавшейся передать средство сотовой связи в следственный изолятор, составлен материал для передачи в суд, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Кроме того, в тот же день один из охранников заметил, как на территорию СИЗО забрасывают неизвестные предметы. Сотрудник подал сигнал тревоги, после чего прибывшие на место резервные группы обнаружили на месте девять бутылок со спиртом. Идем проверка.