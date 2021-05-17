Мэр Краснодара поделился планами по берегоукреплению в Юбилейном микрорайоне

Фото: "Типичный Краснодар"

Глава Краснодара рассказал о планах по берегоукреплению реки Кубань в Юбилейном микрорайоне. Он отметил, что проект давно готов и прошел госэкспертизу на получение краевой субсидии.

- После доведения городу средств, планируем проводить конкурс на определение подрядной организации, которая будет строить берегоукрепительные сооружения от Рождественского парка до Тургеневского моста, - написал Евгений Первышов в своем тг-канале.

Также он отметил, что дал поручение специалистам провести обследование зеленых насаждений и выяснить причины болезни деревьев. Если же насаждения не удастся спасти, то мэр пообещал высадить осенью новые.