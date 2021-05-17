Фото: sochi.ru.

Работа с инвесторами по строительству социальных объектов ведется в Сочи. Для устранения дефицита мест в детских садах передали 7 земельных участков. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Инвестором ООО «Специализированный застройщик «Корона» в городскую казну передали земельные участки, расположенных в микрорайоне Макаренко. Общая площадь более 4700 квадратных метров. Это поможет городу в решении социальных вопросов по устранению дефицита мест в детских садах.

- Благодаря этой инициативе и нашей совместной работе для снижения нагрузки на дошкольные учреждения в крупном густонаселенном микрорайоне Макаренко будут созданы дополнительные новые места, - рассказала заместитель главы Сочи Инна Петухова.

В будущем на этом участке инвестор намерен разработать и пожертвовать городу проектную документацию по строительству детского сада на 160 мест.