В Сочи пройдет международный туристский форум

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С 18 по 22 мая 2021 года на базе Сочинского государственного университета состоится международный туристский форум «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-туристских дестинаций России». В рамках работы Форума запланирована работа Региональной площадки III международного Московского академического экономического форума (МАЭФ-2021) на тему «Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития России», а также проведение XII Международной научно-практической конференции «Олимпийское наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и социокультурную сферу принимающих дестинаций в условиях цифровизации». Для Сочинского государственного университета проведение такого масштабного мероприятия имеет огромное значение. В нем будут принимать участие гости из разных российских городов, а также в онлайн-формате представители зарубежных стран, в том числе Казахстана, Узбекистана и Украины. Трибуна будет предоставлена ведущим научным специалистам, которые занимаются проблемами рекреации.

Международный туристский форум «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-туристских дестинаций России» будет включать серию значимых мероприятий. Запланировано проведение панельных дискуссий по актуальным темам. «Влияние пандемии коронавируса на развитие индустрии туризма и гостеприимства. Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: новые факторы и перспективы развития». «Совершенствование системы управления развитием внутреннего и въездного туризма. Цифровая трансформация туристского рынка». «Повышение конкурентоспособности и разнообразия российского туристского продукта. Влияние туризма на развитие территорий и инфраструктуры дестинаций». «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства». «Пространственное проектирование инфраструктуры городов-курортов». «Правовое регулирование туриндустрии в условиях цифровизации». «Переработка продовольственного сырья и инновации в производстве пищевых продуктов». «Устойчивое развитие и трансформация экономики рекреационных территорий». «Инклюзивный туризм и безбарьерная среда».

Форум организуется совместно с ключевыми партнерами Сочинского государственного университета - Вольным экономическим обществом России, Российским союзом туриндустрии и Российским профессорским собранием.