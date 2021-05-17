В Сочи рекордно выросла аренда коммерческой недвижимости. Спрос с начала года превысил 40%. Об этом рассказали риэлторы. Самый популярный вид- это помещения свободного назначения и склады.

По словам экспертов, ажиотаж привел к росту арендных ставок. С начала года на 12% подорожали помещения свободного назначения и торговые площади, а в 1,4 раза цены поднялись на офисы и склады.

На рынок коммерческой недвижимости существенно повлияла пандемии. После периода низкой востребованности ресторанных и торговых площадей возникла необходимость в адаптации к новым потребностям общества. Отсюда и вполне объясним рост популярности площадей свободного назначения. Такие площади выгодно отличаются от других коммерческих объектов своей многофункциональностью.