На Кубани сотрудник ФСИН получил 8 лет строгача за передачу наркотиков в колонию

Фото: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю

Преступление случилось в августе 2020 года. Один из осужденных попросил у 25-летнего младшего инспектора надзора колонии № 6 УФСИН Усть-Лабинска купить ему марихуану и сильнодействующее вещество. Преступник перевел сотруднику 11,5 тысяч рублей, из которых 6 тысяч рублей предназначались для покупки товара, а остальные стали бы вознаграждением послушного инспектора.

Сотрудник колонии снял с карты деньги, купил наркотики, спрятал их в подкладку сумки и пронес в колонию. Однако все вещества были обнаружены, а парня задержали сотрудники ФСБ.

Началось судопроизводство.

- В суде подсудимый полностью признал вину и отказался от дачи показаний, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Мужчину приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.