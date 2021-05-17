Водитель такси предложил несовершеннолетней пассажирке оплатить поездку интимом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

То ли водитель такси пересмотрел фильмов для взрослых, то ли не знал, как скрасить скучный рабочий день. Но теперь им занимаются полицейские.

Мужчина предложил пассажирке заняться оральным сексом, когда та возвращалась домой от знакомых. 17-летняя девушка предложение не оценила и заявила на водителя в полицию.

- 55-летний водитель отвез девушку в безлюдное место и предложил заняться оральным сексом. Мужчина спокойно принял отказ и доставил девушку домой, – сказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Уже известно, что никаких других действий в отношении девушки мужчина не совершал. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному инциденту.

Как стало известно, «КП» – Кубань» потерпевшая является студенткой одного из колледжей Армавира. Сам водитель задержан. Он приехал в Армавир на заработки из Новокубанского района и устроился в фирму такси.