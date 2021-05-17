В «Россети Кубань» сменился руководитель

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 18 мая руководить компанией «Россети Кубань» будет Борис Эбзеев. Он назначен исполняющим обязанности и будет совмещать эту должность с работой во главе «Россети Юг». Эбзеева представил губернатору Кубани генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин.

– Объединение управленческих команд двух дочерних обществ группы, работающих в смежных регионах, позволит оптимизировать структуру управления и бизнес-процессы, распространить наиболее успешные практики, и в целом получить все экономические преимущества от эффекта масштаба, – сказал на встрече Рюмин.

Тем временем Кондратьев выразил уверенность в плодотворности совместной работы и решении проблем энергодефицита Кубани.