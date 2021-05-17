В Сочи подросток отравился сигаретой, которую нашел на улице

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В Сочи госпитализировали 16-летнего подростка с тяжелым токсическим отравлением. Выяснилось, что десятиклассник потерял сознание после того, как выкурил с двумя приятелями сигарету перед первым уроком. Школьники говорят, что подозрительное табачное изделие школьники они нашли на улице в поселке Дагомыс.

По словам врачей, сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи 14-летний школьник отравился «дурман травой». Мальчик в больнице, делом занимается полиция. Подросток говорит, что сорвал с растения зеленую шишку. Когда ее расковырял, увидел семена, которые и решил пожевать.