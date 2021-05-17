На Кубани объявили штормовое предупреждение по ливням с градом

В случае ЧС следует звонить 01 с городского и 101 с мобильного Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 мая в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на три дня. В ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. При этом на черноморском побережье есть опасность формирования смерчей, а в реках ожидаются подъемы до неблагоприятных отметок.

- Особое внимание мы уделяем Мостовскому, Лабинскому, Курганинскому, Отрадненскому, Апшеронскому, Новокубанскому, Кавказскому, Туапсинскому районам , а также городу Горячий Ключ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Между тем в некоторых южных районах края сохраняется пожароопасность 4-го класса.

МЧС просит соблюдать меры безопасности и следить за погодой. В случае ЧС следует звонить 01 с городского и 101 с мобильного.