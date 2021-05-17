Следком Кубани проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

17 мая в Тбилисском районе перевернулся школьный автобус в ДТП. По предварительным данным, там 21-летний водитель машины Lada врезался в автобус, после чего тот перевернулся. В аварии пострадали четыре человека – учитель, двое подростков 13 и 14 лет, а также водитель легковушки.

Следственный комитет Кубани начал проверку по факту аварии, в том числе будет проверено соблюдение мер безопасности при перевозке детей.

- По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты доследственной проверки Андреем Масловым поставлены на контроль, - заключили в ведомстве.

Отметим, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Они находятся в больнице.