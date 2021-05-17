На Кубани патрульная машина врезалась в дерево во время погони за нарушителем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погоня в духе голливудских фильмов развернулась в Тимашевском районе Краснодарского края. Здесь молодой человек проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке.

При виде полицейских 21-летний парень ударил по газам и чудом не спровоцировал аварию.

Погоня получилась недолгой. Уже на ближайшем повороте молодой человек не справился с управлением и улетел в кювет. После мощного удара о землю машина несколько раз перевернулась. Но виновник аварии не пострадал.

- Зато пострадала полицейская машина. Она также съехала с проезжей части и врезалась в дерево, – сказали «КП» – Кубань» в МВД Тимашевского района.

В результате ДТП никто не пострадал. Обе машины получили незначительные повреждения.