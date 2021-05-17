До 2023 года на развитие электросетей Кубани направят 30 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

До 2023 года компания «Россети» направит на развитие электроэнергетической системы Краснодарского края 30 миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе беседы губернатора региона Вениамином Кондратьевым с гендиретором сети Андреем Рюминым.

Одна из главных задач региона в сфере энергоснабжения на сегодняшний день – уменьшить энергодефицит, а также развивать строительство новых объектов.

- Инвестиции позволят не только првоодить реконструкцию, но и строить новые объекты. Мы часто сталкиваемся с нехваткой энергооборудования при строительстве социально значимых объектов. Рассчитываю, что намеченные шаги помогут нам решить эту проблему, - отметил Кондратьев.

Также глава Кубани упомянул о важности электроснабжения в сфере туризма, ведь в Краснодарский край ежегодно приезжают большие потоки путешественников, которые постоянно пользуются электричеством.

Отметим, что за последние пять лет мощности энергосистемы края выросли более чем на 1500 мегаволь-ампер. В планах построить и реконструировать 2500 километров линий передач.