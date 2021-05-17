На Кубани вандалы обезглавили памятник Ленину

Фото: instagram.com/ivanov_abinskiy_rajon

Инцидент случился в ночь на 17 мая в кубанском поселке Ахтырском. Там неизвестные напали на памятник Ленину, который установлен на центральной площади селения. Вандалы снесли вождю голову. Администрация обратилась к правоохранителям, сохранились видеозаписи.

- По данному факту полициеи уже проводятся следственные деи ствия. Виновные обязательно будут наи дены и привлечены к ответственности, — написал глава Абинского района Вячеслав Иванов у в своем аккаунте в социальных сетях.

Он отметил, что органы власти восстановят объект как можно быстрее. А всех, кто владеет какой-либо информацией об этом случае вандализма, просят сообщить в полицию по номеру телефона: 8 (86150) 53-140.