В Краснодаре 25 мая уберут четыре трамвайные остановки

В Краснодаре с 25 мая 2021 года престанут использоваться четыре трамвайные остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре с 25 мая 2021 года престанут использоваться четыре трамвайные остановки. Об этом предупредили в пресс-службе МУП "КТТУ". Это затронет маршруты семи трамваев.

Так, уйдет в прошлое остановка «Баня» на улице 3-я Линия в Прикубанском округе, которая находится на улице 3-я Линия. Сесть в транспорт можно будет на остановках «ул. 3-я Линия» или «ул. Славянская». По этому маршруту ходят трамваи №№3 и 7.

В Западном округе ликвидируют остановку «ул. Бабушкина» по улице Каляева. Пассажиры будут садиться на остановках «ул. Власова» или «Красных Партизан». Это на маршрутах трамваев №№3 и 7.

Опять же в Прикубанском округе уберут остановку «ул. Некрасова» по улице Красных Зорь. Теперь пассажирам будут доступны остановки «ул. Армавирская» или «ул. Достоевского». Трамвайные маршруты – №№1; 2; 3; 20.

Остановка «ул. Монтажная» по улице Просторной в Карасунском округе также упраздняется. Сесть на трамвай будет можно на остановках «Симферопольская» или «ул. Просторная". Это затронет трамваи №№ 4; 10.