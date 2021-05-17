Дольщики долгостроя ЖК «Карандашъ» в Краснодаре перекрыли дорогу

В Краснодаре 22-этажный жилой комплекс "Карандашъ" входит в число проблемных долгостроев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре 17 мая дольщики 22-этажного жилого комплекса «Карандашъ», который возводится на улице Фабричной, перекрыли проезжую часть дороги в знак протеста.

Видео с места акции появилось в телеграм-канале "Телетайп Краснодара".

На кадрах видно, как люди в желтых майках с надписью "Карандашъ. Обманутые дольщики" стоят на проезжей части, не давая возможности проехать автомобилям. Собралась большая пробка. Водители недоумевают, возмущаются и просят освободить дорогу.

ЖК "Карандашъ" начали строить в 2015 году и обещали сдать в 2017 году. Возводить объект начинала группа компаний "Кубань". Затем недострой перешел к компании "Северстройпроект".

Мэрия Краснодара внесла ЖК "Карандашъ" в список проблемных и планировала его в числе еще восьми недостроев сдать в эксплуатацию в 2020 году. Но ключей от своих квартир люди пока так и не получили.