У моря в Новороссийске создали граффити с рыбами в розовых облаках

Фото: instagram.com/stenaclub

В Новороссийске на Южном обходе, ведущем к морю, появилось граффити с морскими животными.

- Да, возможно и такое. Теперь морские жители могут парить по воздуху. Конечно, всего лишь на рисунке, - рассказали в своем аккаунте в инстаграме создатели арт-объекта.

Фото: instagram.com/stenaclub

Как поясняют граффитисты, фантазийная тематика выполнена в нежных тонах и гармонично сочетается с пейзажем вокруг.

Появление красочного граффити вполне может привлечь отдыхающих сделать фотографии на фоне фантазийной стены.