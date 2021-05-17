Четыре новые школы в Краснодаре откроются 1 сентября

Четыре новые школы Краснодара смогут принять 2,9 тыс. учеников Фото: Олег ЗОЛОТО

Вся заявленные к открытию школы в Краснодаре должны быть введены в строй к 1 сентября. Такое распоряжение дал мэр города Евгений Первышов.

- 1 сентября там должен начаться полноценный учебный процесс, - подчеркнул градоначальник.

В краевом центре сейчас строятся: школа на 1100 мест по ул. Изобильной в поселке Российском, на 400 мест в микрорайоне Гидростроителей, на 300 мест в Юбилейном микрорайоне и на 1100 мест по ул. Целиноградской в Молодежном микрорайоне. В целом за парты в новых четырех школах сядут 2,9 тыс. ребят.

Как отметил Евгений Первышов, стройка на этих объектах идет к завершению и уже надо начинать процесс подготовки документации для передачи на итоговую проверку.