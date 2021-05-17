В мэрии Краснодара объяснили, кто и зачем убивает собак в городе

В мэрии Краснодара посоветовали о случаях с незаконным отловом и отстрелом собак заявлять в полицию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре жители Немецкой деревни стали свидетелями бесчеловечного отношения к бездомным собакам.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина забрасывает в кузов грузовой машины мешки с животными. Женщина-очевидец возмущается тем, что собаки еще живые и их не дали отвезти к врачу.

В управлении коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Краснодара прокомментировали этот вопиющий инцидент и заверили, что подобные действия они не совершали.

- Поданная ранее заявка на отлов двух бездомных собак была выполнена, животных доставили в приют, - говорится в сообщении телеграм-канала администрации города.

В мэрии Краснодара также посоветовали о случаях с незаконным отловом и отстрелом собак заявлять в полицию.