Глава Туапсинского района раскритиковал подчиненнных за подготовку к началу летнего сезона

В Туапсинском районе достойно подготовились к встрече туристов только в Небугском и Тенгинском поселениях Фото: Виталий КАРНАУХ

Глава Туапсинского района Валерий Мазнинов на планерке по готовности района к курортному сезону подверг резкой критике работу своих подчиненных. Он отметил только, что достойно подготовились к встрече туристов Небугское и Тенгинское поселения.

- Работа остальных просто неудовлетворительная. Заросли сорной травы на обочинах вдоль трасс, бросовый мусор, грязные бордюры. Основная причина - пассивное отношение к этому администраций поселений, - сказал Мазнинов.

Он также посетовал, что у чиновников нет взаимодействия в этом направлении с бизнесом и общественностью.

- К нам уже приехали первые гости, и то, как их встречаем вряд ли можно назвать образцом гостеприимства. Особенно это касается курортных поселений и города Туапсе, - отметил глава района.

Виталий Мазинов дал распоряжение главам поселений лично ужесточить контроль по подготовке района к курортному сезону.