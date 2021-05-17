Фестиваль воздушных шаров в Анапе приостановлен из-за непогоды

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фестиваль воздушных шаров, который проходит в эти дни в Анапе, из-за плохой погоды приостанавливает полеты. По прогнозам синоптиков, 18 мая на курорте будет пасмурно и дождливо.

- Друзья, по прогнозам, погоды не будет сегодня и завтра! Мы предлагаем тем, кто не может ждать погоды - вернуть билеты, ссылка для возврата в шапке профиля в таплинк, - написано на странице фестиваля "А.море фест"в инстаграме.

Организаторы пообещали, что если 20, 21 и 22 в Анапе будет хорошая погода, то полеты продолжатся.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что фестиваль воздушных шаров стартовал в Анапе. В небо курорта подняли около десятка гигантских шаров.