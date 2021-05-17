В Армавире посетитель торгового центра свалился с третьего этажа

В Армавире прогулка по торговому центру для посетителя закончилась падением с третьего этажа Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Армавире 17 мая посетитель упал с третьего этажа одного из торговых центров. Очевидцы события вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.

Удалось установить, что пострадавшим оказался 18-летний житель Армавира. Сейчас он находится в больнице.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили gorodarmavir.ru в пресс-службе ОМВД России по городу Армавиру.

Полиции известно также, что в произошедшем нет криминальной составляющей.