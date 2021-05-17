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Общество17 мая 2021 23:09

В горах Сочи спасли заблудившихся туристок из Иваново

Двух девушек спасатели вывели из Ахштырского ущелья
Инна БОРИСОВА
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Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Сочи спасатели помогли выбраться из Ахштырского ущелья двум туристкам, которые приехали на отдых из Иваново. Они смогли дозвониться по номеру "112", чтобы сообщить о том, что заблудились.

- Девушки были без туристических фонарей, их телефоны почти разрядились. Они

не рассчитали свои возможности и световой день и возвращались по темноте. В районе Дзыхринского водопада они заблудились, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотрудники МЧС приняли звонок и отправились к девушкам. Найдя их, вывели из ущелья и отвезли в город.