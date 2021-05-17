Почти 300 километров канализации прочистили в Краснодаре

Уровень засоров на канализационных сетях Краснодара специалисты оценивают как высокий Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре работники городской службы по содержанию сетей ливневой канализации прочистили 298 километров канализационных труб, сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил гендиректор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко, уровень загрязнения городской канализации очень высокий. В основном это бытовые отходы.

- Буквально ежедневно мы достаем из основных коллекторов средства личной гигиены. И вторая проблема - кирпичи, люки, всевозможные сколы. Это попадает в колодцы, и все эти тряпки цепляются за эти камни и возникают такие серьезные засоры, - посетовал Дмитрий Павлюченко.

Недавно специалисты "Водоканала" произвели прочистку главного фекального коллектора по улице Калинина. Из 300 метров сетей было извлечено больше 400 тонн отходов.