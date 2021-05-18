На Кубани годовалая девочка отравилась жидкостью для электронных сигарет

Ребенок находится под наблюдением врачей

Инцидент произошел в городе Крымске. Там малышка, которая только начала ходить, достала из шкафа жидкость для электронных сигарет и выпила ее. Это случилось, когда мама на минуты вышла в другую комнату.

- В больницу поступила девочка одного года с признаками отравления. Мама сказала, что ребенок глотнул жидкость для электронных сигарет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Девочка госпитализирована в детское отделение для динамического наблюдения. По последним данным, малышка чувствует себя хорошо.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи подросток отравился сигаретой, которую нашел на улице. Он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.