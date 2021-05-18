Погода в Сочи на 18 мая 2021 года: на курорте возможен дождь

Фото: архив "КП-Кубань".

По данным метеорологов, сегодня на территории города местами возможен дождь, местами гроза, шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с. На реках не исключен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

Синоптики опасаются, что погода в Сочи на 18 мая 2021 года на участке от Анапы до Магри имеет опасность формирования смерчей над морем. Температура воздуха днём +20+25°, а ночью столбики термометра значительно снизятся до 10° тепла.

Сегодня рекомендуют отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.