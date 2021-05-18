Кубанский спортсмен завоевал лицензию на Паралимпийские игры в Токио

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Павел Громов представляет краевой центр паралимпийской подготовки. Он успешно выступил на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Там проходил Кубок мира. Теперь Громов сможет участвовать в Паралимпийских играх в Токио.

- Кубанский спортсмен Павел Громов завоевал лицензию на Паралимпийские игры в Токио. Также уже есть лицензии в голболе, фехтовании, пауэрлифтинге, бочче, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, тхэквондо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Окончательный состав национальной сборной России сформируют до июля.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что кубанские спортсмены выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте, который прошел в Сочи. Среди 300 представителей разных стран в этом виде воспитанники местной школы стали лучшими. Их поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.