Фото: sochi.ru.

Волонтеры патрулируют улицы Сочи. На курорте появилась новая группа добровольцев для обеспечения общественного порядка. Об этом рассказали в мэрии города.

Рейды с полицейскими будут проводить активисты, спортсмены, студенты, лидеры общественных объединений, сотрудники администрации, представители депутатского корпуса и ТОСов.

- В Сочи хорошо развито волонтерское движение. Теперь появились и группы правовой направленности. Сочинцы и гости города должны понимать, что на курорте обеспечен высокий уровень безопасности, - отметил Алексей Копайгородский.

По просьбе жителей формируется список маршрутов. Рейды проводятся по всему городу днем и вечером.

Главная цель - поддержание порядка и профилактика правонарушений. Волонтеры и полицейские выявляют факты распития спиртного и курения в общественных местах, асоциального поведения, вандализма. Волонтеры проводят беседы, а правоохранители составляют протоколы.