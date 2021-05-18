В Армавире введут пластиковые электронные проездные

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Пластиковыми электронными проездными можно будет расплачиваться в общественном транспорте Армавира. Это стало возможно благодаря взаимодействию с компанией «ЧАС ПИК» - оператором безналичной оплаты.

- Проездные пластиковые карты будут выдавать тем гражданам, которые имеют право на получение мер социальной поддержки при оплате проезда. Данная пластиковая карта будет действовать на городских маршрутах всего края, - пояснили «КП» - Кубань» в компании.

Получить пластиковые электронные проездные в Армавире можно в киосках на улицах Лавриненко, Мира, Маркова, Шмидта, Розы Люксембург. Их будут выдавать с 25 мая по 5 июня.