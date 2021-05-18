Последние новости на 18 мая 2021: В мэрии Краснодара объяснили, кто и зачем убивает собак в городе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости на 18 мая 2021. В мэрии Краснодара объяснили, кто и зачем убивает собак в городе. Жители Немецкой деревни возмутились бесчеловечным действиям по отлову бездомных собак.

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