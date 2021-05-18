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В Сочи появится электрокаршеринг. Курорт вошел в число городов, участвующих в пилотном проекте. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Ведомство планирует потратить 418 млрд рублей на развитие электротранспорта в России до 2030 года.

Национальный консорциум во главе с КамАЗом займется воплощением этой идеи.

Планируется построить 20 тысяч зарядных станций к 2024 году и 150 тысяч - к 2030 году. Они будут создаваться из расчета одна станция на 10 автомобилей для городов или на 100 км для федеральных автодорог.

Городами-участниками для проекта будут Москва, Петербург, Казань и Калининград, Сочи и Севастополь. Как считают в ведомстве, курортные города имеют высокий потенциал развития электрокаршеринга.

Для городов-участников будут специальные проекты инфраструктуры для этого вида транспорта. Им введут нулевой транспортный налог и бесплатную парковку.