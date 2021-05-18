Погода в Краснодаре на 18 мая 2021 года: ожидаются ураган и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки на Кубани ощутимо похолодает. Столбики термометра рванули вниз еще ничью. Также днем в краевом центре ожидается усиление ветра.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 18 мая 2021 года.

- Ожидаются грозы и кратковременные дожди, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем порывы ветра будут достигать 14 м/с, температура воздуха опустится до плюс 24.