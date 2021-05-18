На Кубани таможенники выявили контрабанду ценных пород древесины на 25 млн рублей

Расследование продолжается

Контрабандный канал экспорта ценных пород древесины в Таджикистан пресекли в Краснодаре. Его выявили сотрудники таможни и ФСБ.

- В течение 2019 года фирма, зарегистрированная в Краснодарском крае, незаконно экспортировала более 500 кубометров стратегически важных ресурсов – пиломатериалов из древесины лиственных пород. Бизнесмены предоставляли в таможню подложные документы, подтверждающие законность лесозаготовки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. По подсчетам экспертов, было незаконно вывезено лесоматериалов на сумму свыше 25 млн рублей.

- Правонарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, - добавили в ведомстве.