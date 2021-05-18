Скрин видео: t.me/chpsochi

В Сочи водитель врезался в дорожное ограждение. Авария произошла утром 18 мая, на выезде из микрорайона Мацеста. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам водителей, «Ниссан» автомобиль получил значительные повреждения результате столкновения. От удара в транспортном средстве сработали подушки безопасности. По их словам, все участники ДТП живы. Однако, на месте работает бригада медиков.

Свидетели утверждают, что автоледи подрезали, в результате чего она не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.