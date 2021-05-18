В центре Краснодара введут бессрочный запрет на движение грузовиков

Фото: instagram.com/alex_berdnikov_

Реализовать проект «Грузовой каркас» в Краснодаре планируется в течении 1,5-2 лет. Из города постепенно будут выводить грузовой транспорт. Сначала до конца года введут бессрочное ограничение для грузового транспорта в центре города.

- Планируется ограничить движение грузовых транспортных средств в центральной части Краснодара, ограниченной улицами Кубанская Набережная – Тургенева – Северная – Володарского – Базовская – Суворова – Индустриальная, сообщил на своей странице в Instagram заместитель председателя комитета по промышленности и транспорту городской Думы Краснодара Алексей Бердников.

В качестве альтернативных улиц для грузовиков останутся Калинина, Чкалова, Карасунская, Леваневского, Кузнечная, Буденного, Ломоносова, Промышленная, Базовская, Суворова, Индустриальная.

Вторым этапом, уже в следующем году, запретят грузовикам ездить в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах города. Далее движение большегрузов ограничат на участке между улицами Новороссийская, Ставропольская, Старокубанская, микрорайон «Черемушки», РМЗ.

Четвертым этапом планируется вывести грузовики из Гидростроя, Новознаменского, Знаменского, Пашковского, Комсомольского, ХБК.

Последний этап – запрет на движение большегрузов в Северо-Восточной части города, это «Музыкальный», «Восточно-Кругликовский» микрорайоны, поселок Российский, Энка, 9й км и Авиагородок.