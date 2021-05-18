Фото: sochi.ru.

Сочи примет участие в марафоне «Новое знание». Спикерами станут более 150 деятелей российской и зарубежной науки, культуры, искусства, государственного управления. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Участников ждет более 100 дискуссий, лекций, интервью и мастер-классов. Среди выступающих будут: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, журналист Владимир Познер, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Марафон пройдет еще в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде.

Каждый город представит одно из направлений во области истории и культуры, спорта, науки и технологии, индустрии промышленности и информационные технологии.

Онлайн-трансляцию марафона можно посмотреть с 20 по 22 мая на сайте marathon.znanierussia.ru