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Новые объекты агротуризма откроют в Сочи. Экофермы будут располагаться селе Пластунка Хостинского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках комплексного развития в селе проводятся работы по газификации и водоснабжению, строительству и ремонту автодорог.

- Создание рабочих мест на селе - направление, над которым сейчас работают власти города и депутаты. Сельчане строят теплицы, разводят животных, производят свежую экопродукцию. Именно в таких районах агротуризм должен активно развиваться, - отметил глава администрации Барановского сельского округа Сочи Тимур Кортава.

Население села за последние 10 лет увеличилось в два раза - сейчас почти 3000 человек.

Планируется заменить несколько десятков опорных столбов линии электропередач. Скоро здесь начнется строительство фельдшерско-акушерского пункта и для него уже подобран земельный участок.