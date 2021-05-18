Эксперты Кадастровой палаты разъяснили порядок согласования границ земельных участков

Проверить границы интересующего земельного участка можно с помощью онлайн-сервиса

В Кадастровой палате региона разъяснили порядок согласования границ земельных участков. Эксперты отметили, что местоположение границ земельных участков не всегда подлежит обязательному согласованию. О них нужно уведомлять, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера проводится посредством проведения собрания заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом.

Опубликование извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ допускается в случае, если:

1) в ЕГРН отсутствуют сведения об адресе электронной почты или о почтовом адресе любого из заинтересованных лиц или получено Извещение, направленное заинтересованному лицу посредством почтового отправления, с отметкой о невозможности его вручения;

2) смежный земельный участок расположен в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и относится к имуществу общего пользования, либо входит в состав земель сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти лиц, либо входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

3) земельные участки, в отношении которых выполняются кадастровые работы, являются лесными участками.

В случае согласования местоположения границ путем проведения собрания заинтересованных лиц извещение вручается данным лицам или их представителям под расписку, направляется по адресу электронной почты и (или) почтовому адресу, который содержится в ЕГРН, с уведомлением о вручении (при наличии таких сведений в ЕГРН).

Извещение должно быть вручено, направлено или опубликовано в срок не менее чем 30 дней до дня проведения собрания.

Обращаем внимание, что лицо, отказавшееся принять Извещение, считается надлежащим образом, извещенным о проведении данного собрания.

При проведении согласования местоположения границ кадастровый инженер обязан:

- проверить полномочия заинтересованных лиц или их представителей;

- обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц или их представителей с соответствующим проектом межевого плана и дать необходимые разъяснения относительно его содержания;

- указать заинтересованным лицам или их представителям подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков на местности (в случае согласования местоположения границ с их установлением на местности).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в ЕГРН).

Следует обратить внимание, что действующим законодательством предусмотрена также необходимость указания реквизитов документов, удостоверяющих личность заинтересованных лиц или их представителей, реквизитов документов, подтверждающих полномочия представителей заинтересованных лиц, в акте согласования местоположения границ.

Таким образом, лица, участвующие в согласовании, должны предъявлять кадастровому инженеру указанные документы.

По результатам согласования местоположения границ кадастровый инженер оформляет акт согласования местоположения границ.

При наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей, местоположение границ земельного участка считается согласованным. Исключением является случай, если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его представитель в установленный срок не выразили свое согласие посредством заверения личной подписью акта согласования местоположения границ, либо не представили кадастровому инженеру свои возражения о местоположении границ в письменной форме с их обоснованием.

Обязательным приложением к межевому плану являются документы, подтверждающие соблюдение установленного 221-ФЗ порядка извещения заинтересованных лиц и их представителей.

«Если заинтересованное лицо или его представитель направили в письменной форме возражения относительно согласования местоположения границ, то в акт вносятся записи о содержании указанных возражений, а представленные в письменной форме возражения прилагаются к межевому плану и являются его неотъемлемой частью», – отмечает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий№1 Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Игорь Максименко.

Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения границ, после оформления акта согласования границ разрешаются в судебном порядке.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проверить границы интересующего земельного участка можно с помощью онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта»: https://pkk.rosreestr.ru.

Обращаем особое внимание на адрес сервиса публичной кадастровой карты. Он должен быть следующим: https://pkk.rosreestr.ru. Иные сайты являются двойниками и не содержат достоверной информации.