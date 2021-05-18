По улице Московской в Краснодаре строят современный ливневый коллектор

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В Краснодаре ведутся работы на участках строительства новой трамвайной ветки по улице Московской. Так, от Солнечной до Петра Метальникова в настоящее время укладывают трубы – здесь создадут современный ливневый коллектор.

- Ливневки в этом районе важны не только для автомобилистов, но и для жителей Музыкального микрорайона. В июне завершат работы по новой самотечной ливнёвке и перейдут на другую сторону Московской, где есть напорный коллектор. Его тоже переустроят. Параллельно сделают ливнеприёмники в коллектор на каждом пересечении улиц, чтобы создать задел для водоотведения с территории жилой части Музыкального микрорайона, - написал мэр Краснодара Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Трамвайные пути в этом месте будут укладывать через месяц после того, как полностью построят участок коллектора под автомобильной частью улицы.

Стоит отметить, что работы продолжаются и на месте будущего подземного пешеходного перехода через улицу Петра Метальникова. Там разработку грунта выполнили на 85%.