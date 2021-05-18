Треть участников праймериз ЕР - молодые люди до 35 лет

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

Партия «Единая Россия» приняла более 7,6 тысячи заявлений на участие в предварительном голосовании. По имеющейся информации, почти половина кандидатов - беспартийные и впервые пришли в политику.

По словам председателя федерального организационного комитета праймериз, сенатора Александра Карелина, возраст каждого третьего участника голосования составляет менее 35 лет, пишет nashgorod.ru. Треть кандидатов праймериз представляют малый и средний бизнес, более 14% - образовательную сферу, 10% - муниципальные власти, и только 25% подавших заявление - это действующие депутаты.

Политолог Алексей Чеснаков считает правильным приход в политику беспартийных участников. Однако эксперт отметил, что оценку их работе нужно давать после того, как они смогут повлиять на текущую ситуацию.

Как сообщает сайт партии ER.RU, Александр Карелин во время брифинга также отметил, что около 30% кандидатов - это общественники, которые ответили на призыв президента попробовать себя в политике.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин отметил, что интерес к предварительному голосованию в регионах сильно вырос.

“Мы видим, что достаточно много людей с активной жизненной позицией, общественников зарегистрировались для участия в предварительном голосовании”, - сказал он.

По его словам, процедура праймериз становится действенным механизмом обновления партийных кадров.

«Предварительное голосование на Кубани вызвало большой интерес – примерно 16 человек на место. Всего у нас зарегистрировано 270 кандидатов. Это представители разных сфер деятельности: здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства.

Стоит отметить появление новых лиц, которые с начала пандемии первыми протянули руку помощи врачам и гражданам, – это волонтеры. Их более 20 процентов среди кандидатов. Кроме этого, треть участников – молодые люди до 35 лет. Такой интерес со стороны молодежи говорит о том, что они готовы развиваться в политическом поле, отстаивать свои инициативы и проекты в масштабах страны», - прокомментировал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Законодательного собрания края Николай Гриценко.