Житель Краснодара избил работников скорой, которые ему помогли

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

17 мая сотрудники Росгвардии Краснодарского края задержали 63-летнего жителя краевого центра. Около 11:40 на пульт охранника позвонила бригада скорой помощи. Медики рассказали, что на них набросился пьяный пациент на улице Севастопольской.

- Росгвардейцы выяснили, что после оказания медицинской помощи мужчина пришел в чувство, начал вести себя агрессивно и нанес медикам несколько ударов руками, причинив им телесные повреждения, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. По внешним признакам он мог быть в алкогольном опьянении.